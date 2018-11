Al via gli Open day alla scuola primaria paritaria Campolieti

La scuola Campolieti di Termoli apre le sue porte. Sabato 24 novembre, nei locali della Scuola Primaria Paritaria Campolieti, in Corso Nazionale 78, dalle ore 10 alle ore 12 si terrà infatti la prima mattinata dedicata all’Open Day.

Si tratterà di accogliere tutti i genitori che vorranno scoprire la realtà di questa scuola. Il personale docente, insieme alla Coordinatrice Didattica, Antonella Dirella, sarà lieto di far visitare la struttura, ma soprattutto di far conoscere i singoli docenti e la modalità con cui si svolge la didattica. La Coordinatrice Didattica si renderà disponibile per rispondere a tutte le domande che i genitori vorranno porre. Si invita la cittadinanza interessata a partecipare a questo evento.