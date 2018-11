L‘Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia è tra le scuole selezionate per partecipare ad una esperienza di tirocinio formativo all’estero.

Il progetto, che vedrà coinvolti alcuni studenti frequentanti le classi quarte dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica dell’Istituto, porta il nome accattivante di ‘WeAreSmart: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 4.0’, perché una scuola al passo con i tempi sviluppa le capacità necessarie nel mercato del lavoro del futuro. Con questo obiettivo ambizioso ‘WeAreSmart’, promosso dalla Provincia di Campobasso, si inserisce nel piano Erasmus+, cioè il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport.

In particolare, la mobilità internazionale a fini di apprendimento (KA1) nel settore dell’istruzione e della formazione (VET) ha un ruolo fondamentale in questo programma per far sì che i giovani abbiano gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro e per partecipare attivamente alla vita sociale.

Trascorrere un periodo di formazione all’estero rappresenta per gli alunni un’occasione straordinaria per acquisire competenze che potranno concorrere al loro sviluppo personale e alle prospettive di lavoro nel mercato europeo; sarà, inoltre, un’opportunità per migliorare la conoscenza delle lingue straniere, delle altre culture, per creare reti di contatti internazionali e, contemporaneamente, attivare un processo di apprendimento continuo anche a livello informale e fuori dalla scuola, che serva a potenziare la preparazione e le capacità imprenditoriali in vista della futura occupazione.

Il futuro si costruisce: all’Ipsia di Montenero il lavoro è cominciato.