Al cimitero non ci si perderà più: un totem multimediale con mappa e indicazioni delle tombe

Sarà sicuramente capitato a tanti di noi: recarsi al cimitero e non ricordare dove si trova la tomba del proprio caro defunto. E questo succede soprattutto se si vive fuori Campobasso e al cimitero ci si va saltuariamente, una volta l’anno, magari proprio in questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Può capitare di girare parecchio tra le cappelle monumentali, lapidi e vie che sembrano ‘tutte uguali’ prima di arrivare ‘a destinazione’.

Insomma per evitare che il camposanto diventi una sorta di labirinto, faticoso pure da percorrere per gli anziani o chi ha problemi a camminare a causa di salite e gradini, il Comune di Campobasso ha avviato un servizio utile per i visitatori: all’ingresso della parte nuova, vicino alla camera mortuaria e agli uffici cimiteriali, è stato allestito un totem multimediale.

Il punto informativo, provvisto di computer e di un grande schermo, contiene una enorme banca dati con nome e cognome di tutti i defunti sepolti nel cimitero.

Digitando il nome del caro estinto, si posso avere informazioni sul luogo e sulla posizione in cui è sepolto (ogni viale del cimitero ha un proprio nome) indicati sulla mappa del cimitero che appare sul monitor.

Un’innovazione tecnologica che consentirà di non perdere l’orientamento nel cimitero, particolarmente affollato in questi giorni.

Anche stamattina, complice un miglioramento del tempo, tante persone ne hanno approfittato per portare un fiore sul loculo del proprio caro. E probabilmente pure i venditori ambulanti di fiori e lumini avranno fatto qualche affare in più.

Ad evitare il traffico e il parcheggio selvaggio sul piazzale antistante il convento di San Giovanni c’era una pattuglia dei vigili urbani.