Aiuti alle imprese, seminario di Ministero Sviluppo e Regione Molise

Ministero dello Sviluppo economico e Regione Molise organizzano il seminario “Aiuti alle imprese per lo sviluppo del Mezzogiorno”. L’appuntamento è per martedì 20 novembre, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale, con inizio alle ore 10.30.

Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività”, Contratti di sviluppo, Fondo per la crescita sostenibile, Bandi “Agrifood”, “Scienze della vita”, “Fabbrica intelligente” sono i temi che saranno trattati nel corso dell’evento.

Dopo i saluti d’apertura del presidente della Regione Molise, Donato Toma, e dell’assessore regionale alle Attività produttive, Vincenzo Cotugno, interverranno sugli argomenti in programma i tecnici del Mise: Clelia Stigliano, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Divisione VIII, Grandi progetti di investimento e sviluppo economico territoriale; Angelo Maria Pomilla e Girolamo Defelice, Divisione VII, Interventi per ricerca e sviluppo.

“Il seminario sugli aiuti alle imprese per lo sviluppo del Mezzogiorno – sottolinea Toma – ha l’obiettivo di presentare le opportunità finanziarie del PON “Imprese e Competitività”, strumento attraverso il quale si punta ad accrescere gli investimenti nelle regioni meno sviluppate e in quelle in transizione, Molise compreso, favorendo la crescita economica e il rafforzamento delle aziende italiane nel contesto produttivo italiano e internazionale. Lo stesso Programma nazionale, operando parallelamente al nostro POR, offre interessanti agevolazioni per le imprese molisane intenzionate a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione dei processi produttivi”.

Per il governatore “è particolarmente utile, nell’attuale fase di congiuntura economica condizionata dalla crisi, informare il tessuto produttivo anche sulle opportunità rese disponibili da altri soggetti che operano a livello nazionale e comunitario”.

“È questa la ragione principale – precisa Toma – che ci ha suggerito di organizzare un momento di approfondimento sugli Avvisi già emanati e su quelli di prossima pubblicazione”.

“Al Molise serve un cambio di passo” afferma l’assessore Cotugno. “Ecco perché – continua – insieme ai massimi dirigenti del Ministero per lo Sviluppo economico, abbiamo promosso una sinergia che consentirà alle imprese molisane di ricevere un aiuto importante, in termini di cofinanziamento, che si aggiunge a quelli già messi a disposizione con l’Area di crisi. Presto promuoveremo sul territorio un’azione strategica per l’economia e lo sviluppo della nostra regione, avviando una serie di incontri per aiutare le nostre imprese a formarsi e a cogliere tutte le prospettive di sviluppo che la politica è in grado di offrire”.

“Il Molise dell’economia e dell’impresa – conclude Cotugno – deve agganciare il treno di Industria 4.0 e i nostri imprenditori devono comprendere le criticità di un mondo che sta cambiando molto velocemente e che ci pone innanzi a nuove sfide”.