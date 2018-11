Airino attesa alla grande sfida in casa della Torre Spes

Un’altra grande sfida attende l’Italiangas Airino Termoli in questo fine settimana. Dopo la sofferta vittoria di domenica scorsa a Vasto contro il Teramo a Spicchi, il calendario della serie C Silver di pallacanestro pone Colasurdo e compagni di fronte alla Torre Spes, altra candidata a un ruolo di primo piano nella competizione.

I ragazzi di coach Massimo Di Lembo arrivano all’appuntamento di sabato 3 novembre, ore 18 al palazzetto di via degli Alpini di Torre de’ Passeri, forti di quattro vittorie in quattro gare e un primato in classifica da condividere coi cugini-rivali del Vasto Basket.

La Torre Spes ha invece due punti di meno, a causa della debacle al primo turno contro il Tasp, salvo poi infilare un filotto di tre successi su tre nelle successive partite. Si preannuncia quindi gara da tripla, in quanto a pronostici sul vincitore finale. La formazione termolese è chiamata quindi a un test altamente probante, che potrebbe dare ulteriori risposte sulla tenuta e la consistenza del roster dell’Airino.