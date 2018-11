Agricoltura creativa e cibo di qualità, la Diocesi festeggia la Giornata del ringraziamento

‘Per un’agricoltura generativa e creativa, superando le disuguaglianze’: questo il tema della festa diocesana organizzata per domenica 11 novembre, a partire dalle ore 9, presso la sala museale in via Cavour a Petrella Tifernina. La manifestazione si svolgerà in occasione della 68ª Giornata del Ringraziamento.

Momenti di riflessione, dibattiti, testimonianze di imprenditori agricoli locali produttori di eccellenze al centro dell’iniziativa che si concluderà alle ore 13.30 con la celebrazione della santa messa presieduta dall’arcivescovo di Campobasso –Boiano Giancarlo Maria Bregantini. Seguirà un’agape fraterna dei prodotti tipici della nostra terra.

“La giornata – riferiscono dalla Diocesi – è promossa dalla Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Campobasso Bojano in collaborazione con la Scuola di Formazione socio-politica di Campobasso “Beato Giuseppe Toniolo” con il pieno sostegno del sindaco di Petrella e del parroco don Domenico Di Franco della parrocchia San Giorgio Martire. L’iniziativa vuole essere una celebrazione della grande varietà dei prodotti della terra a cui corrisponde un cibo di qualità. Dunque, un inno alla diversità, alla tipicità e alle relazioni tra la terra, il territorio e le comunità locali, ma anche una denuncia della perdita delle biodiversità delle colture e della diversità genetica delle piante che mette a rischio la sicurezza alimentare in particolare dei poveri impegnati nella lotta alla fame“.

All’incontro parteciperà anche una rappresentanza della Regione Molise con la quale sarà aperto un confronto sulle azioni presenti e future da intraprendere.