Agnone e Sangiustese non si fanno male: sul neutro di Trivento finisce 0-0

Finisce senza reti il match tra Olympia Agnonese e Sangiustese, in campo nel pomeriggio di oggi – 3 novembre – nell’anticipo della decima giornata del girone di andata di campionato.

Si gioca al campo ‘Acquasantianni’ di Trivento, a causa della indisponibilità del Civitelle, davanti a circa 200 spettatori. E prevalgono gli sbadigli: le due formazioni non si fanno male. Scarse le occasioni da gol nel primo tempo, mentre nella ripresa gli ospiti sono pericolosi con Sorgente che centra il palo al 70′ su conclusione.

Un punto che smuove la classifica dei granata che domenica scorsa hanno espugnato Forlì.

Saranno in campo invece domenica 4 novembre il Campobasso e l’Isernia. I rossoblù, sconfitti 3 a 0 in casa sei giorni fa dal Pineto e duramente contestati da una parte della tifoseria, saranno impegnati in provincia di Teramo contro il Notaresco, quarta forza del girone F. Sarà una gara difficile, in cui sarà vietato perdere.

I biancocelesti, invece, dopo il bel successo contro la Vastese, sfiderà il Pineto.