Accoltellato, operato al Cardarelli il termolese: resta in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata il termolese accoltellato ieri mattina da un netturbino della Team, che si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La sua vittima, un conoscente con il quale ha litigato violentemente per vecchie ruggini, riconducibili a questioni di denaro tra i due, è stata operata nel reparto di chirurgia toracica del Cardarelli di Campobasso.

L.C, che ha 55 anni e non 60 come scritto in un primo momento, ha riportato delle lesioni serie agli organi interni, conseguenza dell’affondo della lama sia al torace che sulla schiena. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, e al momento si trova sotto stretta osservazione nel reparto di Rianimazione. Non è possibile sciogliere la prognosi, e comunque il danno che ha avuto è più serio di quanto era apparso inizialmente.

Il trasferimento è stato infatti deciso dopo visite preliminari ed esami dai dottori del San Timoteo di Termoli, che hanno giudicato inevitabile un intervento specifico per salvargli la vita.

E.L. invece è confinato nel penitenziario di contrada Monte Arcano a Larino, dove è stato trasferito dai Carabinieri della compagnia di Termoli, che lo hanno ammanettato dopo una caccia all’uomo nel quartiere Porticone, dove intorno alle 7 e 20 di ieri, 22 novembre, è avvenuto il fatto.