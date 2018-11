A zig zag con l’auto: era ubriaco. Denunciato dai Carabinieri

Guidava a zig-zag con l’auto in contrada Colle delle Api, nella zona industriale di Campobasso. Quel comportamento anomalo è stato notato e ha insospettito la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che si trovava nella zona. Era venerdì notte e probabilmente l’automobilista era appena uscito da qualche locale.

I militari hanno fermato l’auto e controllato l’uomo.

Il conducente, originario del capoluogo, sottoposto immediatamente al controllo dell’etilometro è risultato positivo in quanto veniva sorpreso con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti per legge. E’ stato quindi accompagnato negli uffici di via Mazzini ove gli veniva contestata la guida in stato di ebbrezza alcolica, ritirata la patente di guida.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso dunque lo hanno denunciato un uomo trovato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Invece il veicolo, sottoposto a sequestro, è stato affidato ad un parente nominato custode.

Non è l’unico caso che ha impegnato i militari del capoluogo molisano che nell’ultimo fine settimana hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio per intensificare la sicurezza in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali e del fine settimana. I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di Mirabello Sannitico, Ferrazzano, le contrade più isolate del capoluogo ed Oratino.

Sono stati sottoposti a controllo un totale di 18 mezzi, 32 persone, sono stati controllati 1 esercizio pubblico, 3 casolari di campagna ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili. Capillare è stata inoltre l’ attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso mirate verifiche circa l’eventuale abuso di alcool alla guida, tra le prime cause, dei frequenti incidenti stradali insieme all’eccesso di velocità .