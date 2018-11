Se a Mirafiori verrà prodotta la 500 elettrica, a Termoli ci sarà la prima produzione al mondo di motori ibridi Firefly 1.0 e 1.3. Una decisione che rallegra i sindacati è in modo particolare la segreteria territoriale della Uilm, che registra come in un momento così delicato, “mentre negli Stati Uniti la più grande casa automobilistica, la General Motors, chiude vari stabilimenti e manda a casa 14mila lavoratori”, in Italia proprio nelle stesse ore il gruppo Fiat Chrysler Automotive decide di investire, rendendo il futuro più sereno per migliaia di lavoratori e in modo particolare per il nostro territorio”.

I dettagli del piano industriale che ieri mattina l’amministratore delegato Mike Manley ha illustrato al Lingotto, spiegandoli con una lettera indirizzata a ogni dipendente dell’azienda, fanno ben sperare per quanto riguarda le ricadute nello stabilimento metalmeccanico di Rivolta del Re, dove la notizia dell’arrivo dei nuovi prodotti è accompagnata da grande soddisfazione.

La Uilm Ricorda di aver sempre creduto che Fca avrebbe continuato ad investire in Italia ed in modo particolare su Termoli e “sulle professionalità che ci sono all’interno del nostro stabilimento”. Termoli, dicono ancora, “sarà il primo stabilimento di Fca al mondo nella produzione dei motori ibridi FireFly 1.0 e 1.3. E ricordiamo che nei prossimi anni è previsto il passaggio all’ibrido di tutti i modelli.

Grazie a nome dei tanti lavoratori che rappresentiamo. A giorni ci attendono altre sfide importanti come il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro e l’Audit all’interno dello stabilimento per il riconoscimento del Silver all’interno del Wcm”