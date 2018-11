A Silvia. E ai commentatori beceri e frustrati di questo tempo triste, che passerà

Finalmente è successo: leggendo i beceri commenti sul rapimento della ragazza milanese in Kenya, ne ho trovato uno di un mio (ex)“amico di facebook”.

Uno che nella vita reale è duro quanto un marshmallow alla fragola e che, dietro il suo pc/smartphone si trasforma, si trasfigura fino a scrivere:

–Se gli piaceva il cazzo nero, non aveva manco bisogno di andare fino a là. Ora chi paga il riscatto coi soldi pubblici? Lo deve pagare lei con quello che guadagnava come “volontaria”–

Non mi pareva vero; quella specie di enorme glande con i piedi non poteva averlo scritto davvero.

E così gli sono andato in privato per raccontargli tutta una serie di cose, tra cui il fatto che si scrive “se LE piaceva il cazzo…”.

Gli ho raccontato che i volontari come Silvia ci rimettono tempo libero e soldi.

Io stesso, da giovane, sono stato prima a Dar Es Salaam, in una struttura che 20 giorni prima era stata assaltata da milizie irregolari e poi in un villaggio nella regione abitata dai Masai per costruire una diga e degli abbeveratoi visto che, durante la stagione secca, i bambini non vanno a scuola perché devono portare le vacche a bere lontano dal villaggio.

(La foto in stile post-coloniale si riferisce a quel periodo lì)

Silvia stava portando macchine da cucire per fabbricare assorbenti lavabili perché in quelle zone molte ragazze non vanno più a scuola dopo che hanno avuto il ciclo.

Questo tempo ha oggettivamente rotto il cazzo, dai su, diciamocelo chiaramente.

Il vero buonismo è quello che pratichiamo quotidianamente con gente come il mio (ex)amico: abbiamo evitato troppo a lungo di dire le cose come stanno davvero.

Sono delle merde ignoranti, la loro esistenza si spegnerà nella miseria più nera perché sono buoni a fare niente. Da sempre.

Quindi si godano questi governi di loro pari, finché durano, per fare i gradassi perché tra qualche anno torneranno ad occupare le posizioni che meritano e nelle quali, di norma, utilizzarebbero frasi che si aprono con la locuzione “se non disturbo”.