A Roma per chiedere di riaprire il Pronto Soccorso del Vietri. Con 130 rose di carta simbolo del BassoMolise

Le agguerrite signore del Comitato Basso Molise per il Bene Comune non si fermano davanti a nulla, e questa mattina sono in audizione al Ministero della Salute dove incontreranno il Capo della Segreteria del Ministro Grillo, Marcello Spirandelli, per porre all’attenzione del Governo le gravi problematiche che il territorio del Basso Molise sta vivendo a seguito della riorganizzazione sanitaria.

Il Comitato chiede principalmente la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Vietri, nosocomio strategico per un’area a rischio sisma con una viabilità vetusta che mette a rischio la vita delle persone.

Al Ministero le donne del Comitato hanno portato in regalo un mazzo di 130 rose realizzate artigianalmente in carta crepa, simbolo della città di Larino, che rappresentano i 130mila abitanti del Basso Molise.

seguono aggiornamenti