In occasione dei 550 anni della morte di Giorgio Castriota Skanderbeg, anche il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha partecipato alla commemorazione che ha visto presenziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il primo cittadino molisano ha raggiunto il paese di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, per ricordare e omaggiare l’eroe albanese insieme agli altri sindaci dei comuni di origine arbëreshë a cui la segreteria della Presidenza della Repubblica ha inviato nei mesi scorsi l’invito a partecipare alla giornata. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta < > come è stato sottolineato durante l’incontro.

La manifestazione, che ha visto partecipare anche i rappresentanti molisani, è stata l’occasione per celebrare la comunità arbëreshë ricca di storia e tradizioni rappresentate e portate avanti da migliaia di abitanti.