5,3 milioni per le strade provinciali del ‘Cratere’: “Ora iter veloce”

Sono pronti per essere utilizzati 5 milioni e 385mila euro i in favore della cosiddetta “viabilità minore”, cioè quella provinciale dei comuni ricadenti nell’area del Cratere, che presto sarà oggetto di importanti interventi per migliorare la percorrenza delle strade.

Tra questi ci sono anche la messa in sicurezza e l’adeguamento della strada provinciale 157 “Fondo Valle Biferno” tratto compreso tra l’innesto della statale 647 “Bifernina” e l’innesto della provinciale 105 “Morrone-Ripabottoni”, che ha visto la recente approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo pari a 400mila euro.

A commentare positivamente la notizia i consiglieri di minoranza al Comune di Morrone del Sannio e Ripabottoni. “La strada provinciale oggetto di intervento – dichiarano in una nota congiunta gli esponenti dei gruppi consiliari “il Bene in Comune per Ripabottoni” e “Morrone in Comune” – rappresenta una fondamentale arteria di comunicazione che collega i nostri Comuni al capoluogo e alla costa. Quotidianamente sono molte le persone (pendolari e studenti) che la percorrono e da tanto insistiamo sulla necessità di interventi di messa in sicurezza della stessa, date le critiche condizioni in cui versa. Nel ringraziare gli sforzi e la costruttiva collaborazione intercorsa tra il Presidente della provincia di Campobasso, Antonio Battista e la precedente amministrazione regionale – concludono – auspichiamo in un’accelerazione dell’iter burocratico che consenta di appaltare subito l’opera”.