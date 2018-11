47 nuovi Carabinieri in Molise e Abruzzo

L’Arma dei carabinieri rafforza la sua presenza in Abruzzo e Molise con nuovi militari: da lunedì prossimo 47 carabinieri che hanno superato il 137° Corso Formativo prenderanno servizio nell’ambito della Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise’ che comprende, dal 1 settembre del 2016, le due Regioni amministrative per un’estensione di oltre 15 mila chilometri quadrati, suddivise in 441 Comuni e sei Province.

Quella che diventerà effettiva da lunedì prossimo è una delle più importanti immissioni, per consistenza, di militari dell’Arma avvenuta negli ultimi anni, a conferma dell’attenzione che l’istituzione rivolge al territorio abruzzese e molisano.

La Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise’ e costituita da una fitta rete di stazioni, ben 228, che assicura un servizio di prossimità̀al cittadino nei grossi centri ma anche nei più̀ piccoli Comuni. Ed èin questa ottica ottica che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha voluto impiegare questi militari, destinandoli tutti a Comandi di Stazione.