45esima edizione della Su e giù, iscrizioni a portata di click su Primonumero

E’ tutto pronto per la Su e giù, la più importante corsa non competitiva del Molise che si svolgerà domenica 11 novembre. Anche quest’anno sarà possibile iscriversi alla manifestazione on line: una possibilità che mette a disposizione la nostra testata, Primonumero, media partner dell’iniziativa entrata nel cuore dei campobassani.

Basta un click e in pochi secondi si potrà avere il numero che comparirà sulla pettorina da ritirare prima dell’avvio. Un’operazione facile e veloce dunque, scelta anche nelle scorse edizioni da chi ha partecipato all’evento sportivo e richiesta da tante persone per l’edizione numero 45.

Diverse le novità previste nell’edizione 2018 della gara che avrà una vetrina mondiale: sarà proiettata in diretta attraverso un ledwall ubicato in piazza e poi trasmessa sul canale 879 di SKY “VivaL’ItaliaChannel”, attraverso uno speciale che andrà in onda sabato 24 novembre, alle ore 21.

Inoltre, quest’anno ad allietare le fatiche degli atleti sarà la presenza lungo il percorso del prestigioso complesso bandistico “Città di Roccavivara”.

Per il resto, il canovaccio resta invariato: ritrovo alle 9.30 domenica 11 novembre in piazza della Vittoria, davanti al monumento ai caduti. Poi lo start alla corsa che si snoderà per otto chilometri tra il centro e la periferia di Campobasso passando nel campo di atletica “Nicola Palladino”. Lungo il percorso le bandierine gialle e blu, i colori della Virtus, la società che ha inventato una manifestazione entrata nella storia del capoluogo.

All’arrivo sarà consegnato ai partecipanti il tradizionale pacco di prodotti tipici molisani e l’immancabile medaglia disegnata dal maestro Domenico Fratianni, ispirata quest’anno al tema abbinato alla manifestazione, la migrazione.

Iscriviti ora su www.primonumero.com