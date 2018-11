L’autografo di Di Zinno su una cartolina: l’annullo filatelico per i 300 anni dalla nascita

“Io Paolo Di Zinno”: questa è l’unica firma dello scultore trovata nella chiesa di San Leonardo a Campobasso. Probabilmente era in calce ad un documento.

Il prezioso reperto storico è stato riprodotto con le stesse tecniche del Settecento per lo speciale annullo filatelico ideato per i 300 anni dalla nascita del maestro autore dei Misteri e presentato questa mattina – 28 novembre – in Municipio. All’incontro con gli organi di informazione hanno partecipato, oltre al sindaco Antonio Battista e l’assessora alla Cultura Lidia De Benedittis, l’associazione culturale Filatelica molisana onlus e Mariapia Minichetti dell’Antica Stamperia Aurora di Campobasso. L’attività di via Cannavina ha ricreato uno strumento che veniva utilizzato all’epoca per riprodurre il piccolo documento.

L’annullo filatelico numero uno è stato consegnato al sindaco di Campobasso. Molti hanno già prenotato una piccola opera d’arte che sicuramente andrà a ruba: oltre ad essere un bel ricordo, ha anche un costo contenuto. Pagando 10 euro sarà possibile avere due cartoline: la prima con la firma del Di Zinno realizzata stampando come nel 1700 con caratteri mobili carta di cotone da 500 grammi appositamente ordinata in una famosa cartiera; la seconda cartolina a colori rappresenta il primo Mistero in uscita durante la processione, la Face.

Gli annulli filatelici saranno disponibili il 2 dicembre nel gazebo di Poste Italiane allestito sotto il Municipio oppure in tutti gli uffici postali. A disposizione ce ne sono soltanto 600: 300 realizzati in omaggio alla confraternita dei crociati, altri 300 per la confraternita dei trinitari. Sulle cartoline c’è anche un omaggio alla famiglia Teberino.