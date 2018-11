Discarica e cielo aperto sotto il ponte dell’autostrada. “E le telecamere non funzionano”

Via Delle Vacche, a Campomarino. Un nome e un destino, visto che la zona balza agli onori della cronaca ciclicamente per le discariche abusive di materiale edile, vecchi mobili, pneumatici e spazzatura di ogni genere.

La foto è stata scattata oggi 13 novembre dal consigliere comunale di minoranza Luigi Romano, che fa notare anche, con una punta di sarcasmo, come in questo caso il depositario di rifiuti sotto il ponte dell’autostrada sia stato perfino educato, dal momento che ha sistemato e accatastato con ordine i vecchi mobili, il materasso e il divano sfondato.

Non solo mobili tuttavia in via delle Vacche, dove c’è anche tanto cemento, spazzatura di tutti i generi buttata alla rinfusa. Ancora una volta torna in auge il problema delle telecamere, che non funzionano e quindi non possono permettere di elevare sanzioni impedendo di deturpare il territorio.