Voucher conciliazione tempi di vita e di lavoro, pubblicato l’elenco delle donne beneficiarie

Il Comune di Termoli rende noto che è stato pubblicato l’Avviso con l’elenco delle donne destinatarie di voucher di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

L’avviso pubblico è stato emanato dall’Ambito territoriale sociale di Termoli, a valere sui fondi europei del POR FESR-FSE 2014–2020, e prevede l’erogazione di voucher per l’acquisizione di servizi di cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti – e assistite in Assistenza domiciliare integrata nell’anno solare in corso – che sono presenti all’interno del nucleo familiare. La misura è finalizzata alla conciliazione di famiglia e lavoro per le donne che gestiscono con difficoltà i carichi di cura e lavorativi, particolarmente ardua nel caso di donne che assistono una persona non autosufficiente della propria famiglia.

“Per motivi di privacy sono stati indicate solo le iniziali delle persone selezionate. Pertanto preghiamo gli interessati di consultare il documento che si trova nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli”, spiegano dal Comune.