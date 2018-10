Volley, serie C maschile: Giacomo Fiorillo è il primo colpo di mercato

Ottime notizie per la squadra maschile della Termoli pallavolo che, dopo aver raggiunto la serie C, si aggiudica il primo colpo di mercato.

Si tratta di un nuovo acquisto, quello dell’alzatore Giacomo Fiorillo, che si unisce ufficialmente alla squadra capitanata dal coach Mauro Palli. Giovane abruzzese, è infatti del 2000, Giacomo è cresciuto nelle file della Teate Volley Chieti.

Dopo aver rappresentato nel 2016 l’Abruzzo al Trofeo delle Regioni, è volato in America per motivi di studio continuando a coltivare la passione per il volley. Tornato in Italia e richiesto da molte squadre abruzzesi, dopo qualche allenamento con il team di coach Palli, decide di vestire i colori termolesi.

“E’ un buon giocatore – dichiara il tecnico dei termolesi – dispone di buone mani, è giovane e con tanta voglia di migliorarsi”. Ascoltando i vari rumors, si vocifera che in settimana si concluderanno altre due trattative che rinforzeranno la squadra, già forte, del volley termolese.