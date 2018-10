L’evoluzione della Terra, mostrata tramite i fossili esposti nel museo, è stata al centro della visita guidata a Matrice. L’area naturalistica molisana, con le sue mille particolarità, ha trasportato gli studenti delle quinte classi di Petacciato in un viaggio alla scoperta delle radici del mondo.

La zona rappresenta un luogo di grande importanza per la Regione: al suo interno, infatti, è possibile scoprire tutte le specie di alberi tipici della vegetazione molisana. Accompagnati dai volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise (ABM), gli studenti hanno assistito ad una lezione tenuta dall’ex docente di geografia e referente regionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Rocco Cirino.

Il professore ha illustrato ai giovani allievi l’evoluzione della Terra: tramite i fossili, principalmente pietre e minerali, i ragazzi hanno potuto fare un viaggio nel tempo, tornando indietro di 110 milioni di anni. A Matrice ancora oggi nei campi si possono trovare organismi quali le ammoniti, le rudiste o le mummuliti che consentono di attribuire con certezza al periodo cretaceo tali fossili.

“Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Di Pardo per il fattivo sostegno ai progetti didattici itineranti – ha commentato l’associazione ABM – necessari per una didattica al passo con i tempi ed in grado di offrire soddisfazione professionale ai docenti e migliori possibilità di apprendimento agli studenti”.