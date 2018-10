Viadotto Sente, 2 milioni di euro per riaprire la strada che porta all’ospedale di Agnone

Ci sono 2 milioni di euro stanziati nel decreto Emergenze (cosiddetto decreto Genova) destinati ai lavori sul viadotto Sente, arteria di collegamento, attualmente chiusa, che unisce Alto Molise e Alto Vastese.

L’emendamento tanto atteso, e già approvato, porta la firma dei parlamentari Carmela Grippa e Antonio Federico (M5S). Ad annunciarlo i portavoce pentastellati del Molise in un incontro che si è tenuto sabato 27 ottobre proprio sulla strada chiusa. E’ qui che si sono ritrovati Carmela Grippa (componente della Commissione Trasporti), Antonio Federico (Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), i portavoce abruzzesi in Consiglio regionale Pietro Smargiassi e Sara Marcozzi e i portavoce regionali molisani Andrea Greco e Valerio Fontana.

La delegazione delle due regioni aveva prima fatto un sopralluogo sul viadotto Sente per poi incontrare cittadini e amministratori a Castiglione Messer Marino. Nei giorni precedenti aveva anche parlato col sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco, e presentato un emendamento inserito nel ‘Decreto Genova’. L’emendamento, come detto, è stato approvato e garantirà fondi al viadotto per la sua messa in sicurezza e per la sua riapertura al traffico.

“In questo modo – leggiamo nella nota stampa – la delegazione M5S delle due regioni, in un solo mese, ha dato una risposta concreta ai disagi vissuti ogni giorno da migliaia di persone: uomini, donne, studenti e pendolari che transitano su un tratto di strada in piena area montana e fondamentale anche e soprattutto perché collegamento principale con l’unico ospedale della zona: il San Francesco Caracciolo di Agnone. È un risultato importante, il migliore possibile frutto di una stretta collaborazione tra i portavoce molisani e abruzzesi e di un rapporto diretto e costante con la struttura del Ministero dei Trasporti e con il Ministro Danilo Toninelli. Ed è la prova che il governo del cambiamento tiene a cuore le aree interne del Paese e i cittadini che le abitano”.