Cambiano le stagioni, ma non la condizioni dell’immondizia termolese. I cumuli di spazzatura non ritirata aumentano e si impossessano della città: buste piene di ogni tipo di rifiuto trovano posto accanto ai bidoni, ormai strabordanti ed invadono la strada.

Nella bufera è finita, nuovamente, via Carlo del Croix. La zona, abitata da centinaia di famiglie, sorge a ridosso dei tre corsi principali ed è abitualmente frequentata dai residenti grazie alla presenza di numerosi parcheggi che danno rifugio a chi deve sbrigare delle commissioni in centro.

Arteria principale per lo smistamento del traffico centrale e punto di collegamento con il porto, la strada è diventata un immondezzaio a cielo aperto. Complice anche l’assenza dell’isola ecologica, incendiata lo scorso anno tra la notte del 17 e del 18 agosto 2017, il luogo è divenuto un punto di raccolta improvvisato.

Chiunque transiti in zona getta i propri rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata, senza curarsi del giorno stabilito per il ritiro o di inserirla nel cassonetto. Un comportamento che crea una situazione di totale degrado, a cui si unisce il mancato passaggio degli addetti alla pulizia.

La speranza dei residenti che, in diverse occasioni ed a gran voce hanno richiesto il ripristino dell’isola ecologica, è che si intervenga al più presto per evitare l’insorgere di problemi igienico sanitari.