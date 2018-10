Via al piano di potenziamento della Polizia: in Molise 15 agenti in più

Rafforzare le questure d’Italia: diventa realtà l’obiettivo sancito dal capo del Viminale Matteo Salvini. Il piano con le nuove assunzioni per potenziare gli organici delle Questure è stato avviato e prevede per il Molise l’invio di 15 nuovi agenti. Saranno operativi tra ottobre e febbraio 2019 e rafforzeranno un personale composto da 485 poliziotti che operano nella nostra regione.

Secondo i dati forniti dal Ministero, il Molise può contare su un numero sufficiente di forze dell’ordine: oltre agli operatori di Polizia, sono presenti 1.481 carabinieri e 445 finanzieri, con un rapporto forze di polizia/popolazione di 1 agente ogni 127 persone, superiore al dato nazionale di 1/236. “Non vogliamo trascurare nessuno, e in particolare quei territori che non sempre in passato sono stati aiutati e valorizzati come meritano” dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini nella nota stampa diramata oggi – 16 ottobre – dal Viminale. “Il mio obiettivo è rafforzare tutte le questure d’Italia, e spero di poter migliorare ulteriormente i dati del Molise grazie al piano di assunzioni. Avremo, in tutto il Paese, 8mila uomini e donne in più delle forze dell’ordine”.