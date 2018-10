Una biblioteca all’aperto nel borgo medievale: prosegue l’impegno del Rotary per la cultura

Una nuova ‘casetta del libro’ per Larino. Il Rotary club di Larino prosegue infatti nel suo impegno finalizzato a valorizzare e promuovere la cultura e migliorare il decoro e l’immagine della città. Per questo, dopo aver installato una prima biblioteca all’aperto in piazza dei Frentani e aver inaugurato la biblioteca intitolata all’indimenticato avvocato Giuseppe Bucci all’interno del Palazzo Ducale, sabato 13 ottobre alle 10,30 inaugurerà la seconda biblioteca all’aperto in via Cluenzio, nel borgo medievale di Larino.

La casetta del libro, che fungerà da Book Crossing per favorire il libero scambio e la condivisione dei libri, sarà posizionata nelle vicinanze della panchina rossa contro la violenza sulle donne, installata lo scorso anno dalla locale associazione Fidapa.

La cerimonia sarà aperta dai saluti di Antonio Guarino, Presidente del Rotary club frentano, del vice sindaco e assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella e della dirigente scolastica Angela Maria Tosto. Seguirà l’inaugurazione con la benedizione del parroco della Cattedrale, don Costantino di Pietrantonio.