Domenica mattina sono giunti a Termoli, un gruppo di oltre 30 appassionati del Nordic Walking provenienti da Campobasso, Isernia e paesi dei loro circondari. Dopo aver effettuato un percorso di circa sette chilometri sulla battigia del spiaggia lato nord sono arrivati sotto i bastioni dove ad attenderli c’era il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che, facendoli entrare dalla porta d’ingresso del Borgo attraversando le viuzze e le piazzette ha continuato a raccontare loro la millenaria storia della città dalla leggenda di Diomede fino ai giorni nostri.

Non poteva mancare una fermata nella Cattedrale dove ai graditi ospiti è stata raccontata la storia dei due santi Basso e Timoteo. Il tour è proseguito per la ormai famosa “rejiecelle” per concludersi poi sul terrazzo del castello dove i graditi ospiti hanno potuto ammirare, scattando decine di foto, il panorama della vecchia e nuova città. Dopo il pranzo in un ristorante del borgo abbracci e saluti con l’impegno di tornare di nuovo in primavera.

Il gruppo fa parte della M2 Movement di Campobasso con l’istruttore Nordic Walking Anwi Luciano Di Berardino che nasce con lo scopo di far scoprire le meraviglie architettoniche e paesaggistiche dei centri più belli della regione Molise migliorando lo stile di vita, praticando correttamente una disciplina sportiva efficace per il dimagrimento, per la tonificazione, per migliorare la postura, favorire la circolazione sanguigna e respiratoria oltre ad allenare contemporaneamente tutti i distretti muscolari.