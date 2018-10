Tutto sui cibi, la preparazione e gli abbinamenti: via al corso Agrichef per 11 partecipanti

Al via lunedì 29 ottobre il primo corso regionale per Agrichef del Molise. Il percorso formativo avrà una durata di tre giorni (fino a mercoledì 31) e sarà tenuto presso l’agriturismo “Artemide” a Riccia. Gli 11 partecipanti, titolari di agriturismi o loro dipendenti, appartenenti al circuito di Coldiretti Campagna Amica e Terranostra, si cimenteranno in lezioni pratiche ai fornelli e teoriche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla sicurezza alimentare e seguiranno anche un apposito modulo sulla comunicazione.

La formazione di Agrichef è un progetto firmato Coldiretti e Campagna Amica che spazia dalle tecniche e tecnologie di cottura, all’ottimizzazione dei tempi di preparazione, dalle modalità di conservazione al pricing, dall’impiattamento alla mise en place, dalla comunicazione all’abbinamento vino/cibo. L’agrichef può essere definito come un valore aggiunto al piatto, dato proprio dal fatto che sono gli stessi contadini a coltivare o allevare quel che poi cucinano e servono in tavola.

Il corso si aprirà alle ore 9.30 con i saluti del direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, e del Presidente nazionale di Terranostra, l’agrichef Diego Scaramuzza. Seguirà un intervento del presidente regionale di Terranostra Molise, l’agrichef Felice Amicone, che subito dopo “salirà in cattedra” insieme con il presidente nazionale Scaramuzza e l’agrichef e presidente regionale Terranostra Abruzzo, Gabriele Maiezza, per tenere le lezioni pratiche di cucina.

Nel corso delle esercitazioni pratiche, i partecipanti avranno modo di affinare le tecniche di preparazione dei cibi, avvalendosi di docenti di livello e utilizzando esclusivamente materie prime a km zero, provenienti direttamente dalle loro aziende o acquistate all’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso. Abbinamenti cibo-vino e rivisitazione di piatti della tradizione costituiranno un momento importante dell’attività formativa che consentirà agli aspiranti agrichef di arricchire anche i menù dei propri agriturismi. Il corso terminerà mercoledì 31 con la consegna delle divise e dei diplomi ai partecipanti da parte del Segretario nazionale di Terranostra, Tony De Amicis.