Manca poco all’appuntamento con uno degli eventi culturali più attesi a Vasto e in generale sul territorio tra Abruzzo e Molise. Parliamo di “Viaggio al termine della notte” di Elio Germano organizzato in collaborazione fra il Comune di Vasto, Centro Europeo di Studi Rossettiani e Associazione Sideshow. Venerdì 19 ottobre, alle 21 al Politeama Ruzzi, andrà in scena uno spettacolo unico nel suo genere che sta incantando le platee italiane e vanta numerose repliche.

Elio Germano, acclamato da pubblico e critica, guida gli spettatori in un viaggio solitario nell’inconscio in una prova a metà tra realtà e sogno in cui l’unico spiraglio luminoso è dato dall’abat-jour della scenografia. Una trasposizione originale ed emozionante che Elio Germano e Teho Teardo presentano a Vasto attraverso uno dei capolavori del Novecento, Viaggio al Centro della notte di Luis Ferdinand Celine, romanzo con sfondo autobiografico che rivoluzionò la letteratura francese ed europea nello stile e nella proposta di alcuni temi cari al Novecento come la fine delle disullusioni con l’avvento della guerra e in cui il protagonista, Ferdinand Bardamu, mostra il volto della paura davanti alla follia della guerra e dell’insensibilità umana verso la malattia.

La serata vuole unire i dieci anni di eventi promossi da Book and Wine e il decennale di attività del Centro Europeo di Studi Rossettiani, evento questo che si pone come ideale prosecuzione e conclusione dei Giovedì Rossettiani “Scenari diVersi” della scorsa primavera in cui protagonisti assoluti erano attori e testi capitali della nostra letteratura.

Prevendita biglietti on line su www.ciaotickets.it