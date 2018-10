L’hanno scoperta senza vita sul pavimento della sua abitazione, messa a soqquadro forse da un furto. Non ci sono certezze sulle cause della morte di C.D.A., 78 anni, insegnante di Guglionesi in pensione che da diverso tempo si era trasferita a Termoli dove viveva sola. Per questa ragione la Procura della Repubblica di Larino, su sollecito anche della famiglia che ha confermato che la donna non soffriva di particolari problemi, era autonoma e autosufficiente, ha disposto l’esame autoptico. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo e l’incarico al medico legale sarà conferito domani, lunedì.

La scoperta risale a venerdì mattina, quando nell’appartamento di via Inghilterra, zona via Mascilongo, sono arrivati i carabinieri allertati dai nipoti dell’anziana, che risiedono anche loro nella città adriatica. L’ex insegnante infatti non rispondeva al telefono nè al citofono, e si è immaginato il peggio. Un sospetto confermato quando i militari sono entrati in casa, e hanno notato oltre al cadavere a terra uno strano disordine, oggetti spostati e cassetti e armadi aperti.

Sul suo corpo nessun segno di violenza, ma per fugare ogni dubbio la stessa famiglia ha richiesto di accertare le cause del decesso. I funerali erano già stati organizzati nella chiesa di Guglionesi e si sarebbero dovuti celebrare ieri pomeriggio, sabato. Poco prima dell’onoranza funebre è sopraggiunta la comunicazione da parte degli inquirenti. Per quanto la morte della professoressa in pensione appaia dovuta a cause naturali, è stato ritenuto di approfondire le circostanze in cui ha perso la vita. Anche perchè secondo la prima ispezione del medico la 78enne era morta da diverso tempo, e certamente almeno dal giorno prima.