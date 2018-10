Travolto da un’auto, 68enne muore dopo 5 giorni di agonia all’ospedale di Teramo

Lo scorso 15 ottobre era stato investito davanti al bar di Macchiagodena, su una delle strade principali del paese. Dopo cinque giorni di agonia il 68enne è morto all’ospedale di Teramo, dove era stato trasferito quando il suo quadro clinico si era improvvisamente aggravato.

Quel pomeriggio l’uomo era in sella al suo motorino quando è stato travolto da un’auto che stava facendo retromarcia. Probabilmente il conducente della vettura non si era accorto del suo arrivo. Secondo le prime ricostruzioni, ha capito quello che era successo dopo aver sentito la ‘botta’: è sceso dalla macchina e ha visto il 68enne per terra. Subito sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118, che ha soccorso l’anziano e l’ha portato all’ospedale di Isernia, e i Carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni.

Dai primi accertamenti effettuati dai militari, l’automobilista – anche lui residente a Macchiagodena – aveva fatto una manovra improvvisa. Per questo ha travolto il 68enne che in un primo momento non sembrava in pericolo di vita. Ma le sue condizioni di salute sono peggiorate nel giro di pochissimi giorni fino alla morte.

Il decesso di Francesco Ciccone ora potrebbe aggravare la posizione di colui che era alla guida dell’utilitaria, nel caso in cui saranno accertate specifiche responsabilità. Per vederci chiaro la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano centauro, mentre i Carabinieri stanno approfondendo cosa abbia causato l’incidente e cercheranno di capire, ad esempio, se l’automobilista avrebbe potuto evitare o meno di travolgerlo.

E poi c’è un altro capitolo di questa vicenda: perchè il 68enne è stato trasferito a Teramo dopo il ricovero a Isernia? Al Veneziale non poteva essere curato? E perchè? Anche su questo, per avere risposte ed escludere ipotesi di malasanita’, scaveranno gli investigatori.

A Macchiagodena invece è una domenica di silenzio e preghiera per Francesco Ciccone, la cui morte improvvisa ha lasciato sgomenta la comunità che si è stretta attorno ai suoi due figli.