Travolta da un’auto in via Roma, 55enne finisce in ospedale

Stava passeggiando in via Roma, quando è stata investita da un’auto. Erano le cinque e un quarto del pomeriggio e in pieno centro a Bojano ci sono stati attimi di paura per le condizioni di salute di una donna di 55 anni. Sul posto è arrivata un’ambulanza che le ha prestato i primi soccorsi e poi l’ha trasportata in ospedale in codice 2. Alla donna, ferita, è stato diagnosticato il trauma degli arti inferiori. Per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

In via Roma sono arrivati anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente: probabilmente l’automobilista alla guida della vettura non si è accorto della 55enne quando l’ha travolta.