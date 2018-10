Trasparenza, più risorse e attenzione alle scuole terremotate: la Regione prende impegni sul tema sicurezza

Il tema della sicurezza nelle scuole al centro della seduta monotematica di ieri, 1 ottobre, in Consiglio regionale. Ampio e articolato il dibattito che si è concluso qualche minuto prima delle 20 con la votazione all’unanimità di un ordine del giorno che impegna il presidente Donato Toma a mettere in atto tutta una serie di iniziative legate al reperimento dei fondi e alla prevenzione.

A chiedere una dibattito ad hoc erano stati i 5 Stelle.

In mattinata davanti al palazzo di via IV Novembre c’erano anche i comitati per le Scuole sicure di Isernia e Campobasso (oltre a Cittadinanza Attiva) i quali hanno ribadito la necessità di mettere attorno a un tavolo tutti gli enti coinvolti nel tema e agganciare la questione della sicurezza a quella del decremento demografico “perché avere scuole sicure ma vuote non ha senso. Non entro nel merito delle scelte amministrative – ha detto Nicola Simonetti, referente del comitato – ma le urgenze sono molte e le cose fatte ancora poche. Il caso di Campobasso è eclatante”.

Un recente articolo del Corriere della Sera ha fatto balzare agli onori della cronaca le 18 chiusure per motivi di sicurezza nel capoluogo. Questa mattina il sindaco Antonio Battista è stato anche intervistato dal programma Uno Mattina nel piazzale della scuola “Nina Guerrizio” di via D’Amato. Insomma, c’è attenzione anche da parte della stampa nazionale.

L’assessore al ramo Vincenzo Niro nel riferire all’aula gli intendimenti della Regione Molise ha spiegato che “è nostra intenzione correre il più velocemente possibile per mettere in sicurezza quanti più edifici possibili ed eventualmente anche abbatterli e ricostruirli”.

Sul tavolo una delibera del Cipe dello scorso febbraio che stanzia per il Molise quasi 17 milioni di euro “di cui il Comune di Isernia è destinatario di una cospicua somma”.

Discorso diverso per il capoluogo: “Io e il presidente Toma – ha detto ancora Niro – abbiamo sollecitato due volte l’Amministrazione Battista a inviarci il progetto esecutivo sul polo scolastico per il quale possiamo chiudere la procedura di appalto da 11 milioni di euro”.

A fine giornata l’aula ha fatto una sintesi di tutti gli interventi per preparare un documento di indirizzo che impegna il presidente della Giunta, Donato Toma a: sollecitare nuovamente gli enti locali a completare l’inserimento dei dati e il completamento dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e a chiedere l’adesione alla Task Force Edilizia Scolastica (TFES), promossa dall’Agenzia di coesione territoriale, al fine di affiancare gli enti locali beneficiari di risorse destinate all’edilizia scolastica per accelerare l’attuazione degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate. In particolare, per favorire il sistematico aggiornamento dati in ciascun portale dell’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) e la conseguente corretta implementazione del Sistema Nazionale dell’Anagrafe Edilizia Scolastica (SNAES); presentare una proposta di legge quadro per la programmazione e riqualificazione dell’edilizia scolastica; pubblicare in formato aperto sul sito istituzionale i dati relativi agli edifici scolastici, divisi per comuni e facilmente consultabili dai cittadini, anche se sono in fase di aggiornamento; considerare quale criterio premiante l’utilizzo di strumenti come il concorso di idee nell’ambito della progettazione degli interventi da realizzare anche a seguito della D.G.R. 364 del 30.07.2018 al fine di raggiungere il massimo livello di efficienza dei progetti redatti, in pieno rispetto del codice degli appalti pubblici; valutare in sede di Consiglio Regionale e le relative commissioni gli atti di pianificazione generale (ad esempio i criteri) riguardanti le scuole; a destinare maggiori finanziamenti regionali per l’edilizia scolastica e per le strutture sportive a servizio a valere sulle risorse dell’FSC in corso di riprogrammazione (cfr. ultime sentenze della Corte Costituzionale) e aggiungendo quelle a libera destinazione della regione.

E poi ancora: a chiedere ulteriori risorse a valere sul fondo di riparto nazionale del piano triennale dell’edilizia scolastica, in particolare per le scuole dei comuni colpiti dal sisma del 14 e 16 agosto 2018 in aggiunta a quelle su cui è già stato registrato un impegno politico formale; ad accelerare i pagamenti alle imprese impegnate nei lavori di edilizia scolastica.