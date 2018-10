Torna l’ora solare, lancette indietro di 60 minuti. Ma potrebbe essere l’ultima volta

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre torna l’ora solare. L’addio a quella legale permetterà di ‘guadagnare’ un’ora di sonno in più: lancette indietro di 60 minuti alle 3 del mattino che diventeranno le 2.

Il vantaggio indubbio per i più dormiglioni potrebbe non ripresentarsi mai più. Al vaglio della Commissione dell’Unione Europea c’è infatti una proposta per abolire il cambio dell’ora. La situazione, insomma, potrebbe mutare perché ogni Stato membro, dunque anche l’Italia, dovrebbe decidere autonomamente se adottare l’ora legale o l’ora solare, abrogando così il cambio.

L’iniziativa è ancora da discutere ed è appoggiata per lo più dai paesi del Nord. Il passaggio dall’ora legale a quella solare non avviene solo in Italia: la maggior parte dei paesi occidentali fa la stessa cosa, mentre in Russia, Argentina, India e in parte dell’Australia l’ora legale non viene usata. L’ora solare sarebbe quella “naturale”, a differenza dell’ora legale che è stata introdotta in Italia nel 1916, con il decreto legislativo 631: poi fu abolita e ripristinata diverse volte e adottata definitivamente con una legge del 1965, applicata a partire dall’anno seguente.

Questo significa che il vero cambio dell’ora avviene a marzo, quando tornerà l’ora legale, mentre stanotte si torna, per così dire, all’ora “naturale”.