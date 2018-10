Torna l’autobus con le porte che rimangono aperte, pendolari infuriati con l’Atm

Ancora un autobus sgangherato, ancora problemi di sicurezza per i lavoratori pendolari della Fiat e di altre aziende del Nucleo industriale di Termoli che arrivano da Petacciato.

Questa mattina 9 ottobre il pullman Atm che ha prelevato i lavoratori da Petacciato per condurli in fabbrica ha avuto un problema con le portiere che sono rimaste aperte per tutta la durata del viaggio.

Un grave problema di sicurezza, per il quale è stato chiamato un tecnico che tuttavia in pochi minuti non è riuscito a riparare il guasto. Così il mezzo ha viaggiato con due grosse “prese d’aria” improvvisate, causando disagi sia per l’incolumità dei pendolari che per il clima reso chiaramente poco gradevole nonostante la bella giornata di sole.

La cosa è ancor più grave dato che lo stesso guasto si era già verificato nei mesi scorsi e i lavoratori avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo numerose proteste, la ditta aveva quindi optato per altri mezzi.

Adesso ha ripresentato lo stesso autobus danneggiato, provocando l’ira e lo sconcerto dei viaggiatori. “Non è possibile – spiega Renato, dipendente Fca di lungo corso -. Non siamo stupidi come forse qualcuno pensa, lo stesso mezzo era stato già usato prima dell’estate provocando grossi disagi. Adesso lo rifanno di nuovo. Noi paghiamo un abbonamento ogni mese, sborsiamo dei soldi e pretendiamo un giusto servizio”.