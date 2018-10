L’hanno fermata sotto casa sua: era tornata da poco da un rifornimento di droga, questo almeno immaginano i poliziotti che l’hanno beccata con eroina e cocaina.

La donna denunciata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, (R.M. le sue iniziali) è già nota alle forze dell’ordine come consumatrice. Ma da qualche tempo gli agenti di via Tiberio erano sulle sue tracce anche per l’attività di spaccio. Dalla perquisizione operata ieri sera hanno rinvenuto 45 grammi di eroina e 25 di cocaina.

L’attività di monitoraggio nelle piazze dello spaccio cittadino sono andate avanti per diverse ore: dal centro (villa dei Cannoni) alla periferia (San Giovanni, via Quircio e quartiere Cep) le auto del reparto prevenzione anticrimine hanno setacciato mezza Campobasso per scandagliare il fenomeno dello smercio di stupefacenti.

A fermare la spacciatrice di ritorno da San Severo sono stati, però, i poliziotti della squadra Mobile che probabilmente la stavano aspettando dopo aver monitorato i suoi movimenti. L’appartamento di R.M. è stato perquisito: dentro c’era anche materiale utile al confezionamento e al taglio della droga.