Top Legal Awards 2018, studio molisano selezionato per 4 categorie nella sfida più antica

Lo Studio Legale Di Pardo è stato selezionato per 4 categorie all’interno del Top Legal Awards 2018, il primo nato e più longevo premio dedicato agli avvocati d’impresa. Lo studio di Campobasso in finale come “Studio Italiano dell’Anno – Macro regione Sud”, “Iniziativa dell’anno pro bono” e nelle categorie Professionisti con Salvatore e Giuliano di Pardo per le specialità “Amministrativo Consulenza PA” e “Sanità Ricerca e Welfare”.

Riconoscimenti che comprensibilmente riempiono di soddisfazione gli avvocati dello studio. “Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti che vedono il nostro Studio concorrere in 4 categorie. Per la prima volta dalla nostra fondazione, lo Studio raggiunge un prestigioso obiettivo frutto di un lungo lavoro fin qui portato avanti”, dichiarano i titolari Salvatore e Giuliano Di Pardo.

Giunto alla XII^ edizione, il Top Legal Awards è una competizione che si svolge ogni anno secondo criteri di selezione precisi per “valutare l’impiego di risorse a beneficio del cliente, l’innovazione dei servizi, la conoscenza specifica del settore e l’attività e le soluzioni apportate al cliente”.