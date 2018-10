Toma a Iorio: “Farà un buon lavoro dai banchi del Consiglio”. Già sfumata l’ipotesi assessorato?

Gli osservatori più attenti non hanno dubbi: quella frase pronunciata per dare il bentornato a Michele Iorio in Consiglio regionale è la dimostrazione che Donato Toma non gli concederà l’assessorato.

“Farà un buon lavoro dai banchi del Consiglio”: il governatore lo ha detto due volte stamattina durante la seduta monotematica sulla sicurezza scolastica. E questo è bastato a far circolare voci sempre più insistenti sull’esito della sua valutazione politica dopo la richiesta dell’ex presidente della Regione il quale, a seguito della sua riabilitazione per l’assoluzione nel processo Zuccheropoli, ha chiesto un posto nell’Esecutivo.

Ma quella squadra di governo, almeno per ora, non si tocca. Il rimpasto è da escludere, l’allargamento impossibile, Iorio, insomma, sarà un ‘semplice’ consigliere.