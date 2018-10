Termoli Pallavolo sconfitta in casa per 3-1 dal Cus L’Aquila

La Termoli pallavolo è stata sconfitta sabato scorso dal Cus L’Aquila nel secondo turno della serie C femminile. Amara prestazione casalinga giocata nella palestra della scuola elementare Oddo Bernacchia di Difesa Grande, visto che il PalaSabetta è chiuso per lavori di messa in sicurezza, per le ragazze allenata da coach Mottola che non sono riuscite a vincere il match “offrendo al pubblico presente a bordo campo un gioco poco concreto e pieno di sbavature in attacco e in ricezione” come commenta la stessa società adriatica.

“Un primo set pieno di errori ma che alla fine il Termoli riesce a portare a casa chiudendo 25-22. Partito male il secondo parziale con un secco 0-7, le termolesi provano a recuperare ma il distacco è ampio e il parziale si chiude 16-25. Terzo set gioco punto a punto con le termolesi che recuperano per poi portarsi 21-20 ma alla fine poca lucidità e tre errori consecutivi permettono alla squadra di Spagnoli di chiudere 22-25 e portarsi sul 2 a 1.

Nel quarto e ultimo parziale, la ricezione ancora ballerina e attacchi poco incisivi accentuano il calo della concentrazione delle bassomolisane e il Cus L’Aquila chiude agevolmente i giochi sul 17-25”.