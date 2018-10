Termoli Pallavolo, esordio casalingo nella palestra di Difesa Grande

Dopo la vittoria nella prima giornata di campionato sulla Madogas San Gabriele Vasto, torna in campo questo pomeriggio alle 17 contro il Cus L’Aquila per la prima “casalinga” la Termoli Pallavolo femminile nel campionato di serie C. A causa dei lavori di messa in sicurezza del PalaSabetta, la gara verrà disputata all’impianto della scuola media “Oddo Bernacchia” in via dei Faggi, a Difesa Grande.

“Siamo convinti che tutti i nostri sostenitori saranno pronti a tifare le proprie beniamine per cercare di essere il valore aggiunto al match che vedrà ospitare le aquilane del Cus L’aquila allenate da Spagnoli e vittoriose nella prima giornata sulla Gada Group Pescara 3” commentano dalla società termolese. Mister Mottola potrà contare su quasi tutta la rosa messa a disposizione quest’anno.

“In settimana non siamo riusciti a limare qualche sbavatura vista nella prima giornata, oggi dobbiamo giocare al massimo perchè la squadra di Spagnoli grazie a due nuovi innesti potrà metterci in seria difficoltà” concludono dalla Termoli pallavolo.