Dopo la straordinaria e coinvolgente proiezione di Sulla mia pelle tornano gli appuntamenti con la rassegna cinematografica Tempi Moderni.

Giovedì 1 novembre, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21, il grande schermo del cinema Oddo a Termoli ospiterà la proiezione di ‘Sergio & Sergei. Il professore e il cosmonauta’ di Ernesto Daranas (Spagna-Cuba 2017): un film divertente e piacevole fatto di ironia, satira e un pizzico di realismo magico.

L’astronauta russo Sergei, bloccato nello spazio, entra in contatto con Sergio, un professore cubano marxista. Nasce un’insolita amicizia mentre il mondo intorno cambia rapidamente. Uno spunto narrativo originale per raccontare un’epoca di mutamenti, crolli ideologici e crisi esistenziali. Una commedia che ci dimostra come il cinema possa farci riflettere sui grandi cambiamenti epocali con leggerezza.

Gli organizzatori di Tempi Moderni, nel ricordare che è ancora possibile acquistare il carnet da 8 ingressi al prezzo ribassato di 30 euro, vi aspettano numerosi in sala.