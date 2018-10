Campobasso

Tangenziale Nord, è fatta: dopo 30 anni pronta la firma sul contratto

Dopo il passaggio per la ratifica finale da parte della Regione, i lavori dovrebbero partire entro le prossime settimane. Terminata la fase dei ricorsi giudiziari, il Comune si appresta dunque ad affrontare le ultime formalità prima di aprire i cantieri per il completamento di una delle opere infrastrutturali più importanti per Campobasso