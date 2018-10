Statale 87

Tamponamento dopo la galleria Lama Bianca: auto si ribalta, traffico deviato

Incidente lungo la statale 87, poco prima del bivio per Baranello. Ferite due persone per fortuna non in maniera grave. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che hanno dirottato il traffico in entrata e uscita da Campobasso verso la vecchia strada