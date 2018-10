Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 ottobre, intorno alle 17.30 sul lungomare nord di Termoli. All’altezza del lido balneare “Il Pirata”, un suv bianco e una moto nera si sono scontrati per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 26enne alla guida del mezzo a due ruote in ospedale per gli accertamenti con un codice 2. Il ragazzo dovrebbe aver riportato solo qualche ferita, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Diversi i presenti che si trovavano in quei minuti nel tratto, dove in tanti stavano passeggiando e hanno assistito all’impatto. Sul posto anche gli agenti della Polizia che hanno ascoltato i testimoni e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.