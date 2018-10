Su e Giù, presentata la 45esima edizione che si correrà l’11 novembre

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 45esima edizione della Su e Giù, manifestazione podistica non competitiva organizzata dal gruppo sportivo Virtus di Campobasso e patrocinata dal Comune di Campobasso e dall’assessorato allo Sport della Regione Molise.

Sabato la presentazione nell’auditorium “Ex Gil” dove si sono incontrati i mondi dello sport e della cultura che, sapientemente amalgamati secondo la ricetta ormai collaudata dalla Virtus, hanno dato vita ad uno spettacolo emozionante, divertente e stimolante.

Filo conduttore della serata è stato il racconto della migrazione quale fenomeno costantemente presente nella vita dell’uomo, fin dalle sue origini: i preziosi interventi del professor Norberto Lombardi, che ha delineato lo stretto legame tra le migrazioni ed il Molise, e la testimonianza dei rappresentanti dell’associazione Primo Marzo, attiva nel capoluogo nella promozione dell’accoglienza e dell’interculturalità tra i popoli, hanno contribuito a placare i toni emergenziali con cui ormai siamo abituati ad approcciarci al fenomeno migratorio, fornendone al contrario una visione più oggettiva e concreta.

E la migrazione è stata cantata dal cantautore isernino Lino Rufo, che ha proposto due brani del suo repertorio, “Stelle” e “Navi”, e raccontata dagli attori della compagnia teatrale “Sono solo parole”, che hanno riproposto in musica due brani del famoso poeta dialettale ferrazzanese Luigi Antonio Trofa.

Naturalmente non sono mancate le premiazioni inerenti la stagione agonistica appena conclusasi, con la proclamazione dell’atleta dell’anno, Carlos Bovi Felipe, e dell’operatore dell’anno, Alberta De Lisio. Il riconoscimento più prestigioso, quello dello sportivo dell’anno, è andato invece al dottor Massimiliano Guerriero, podista per passione che, ogni anno, si reca come volontario in Africa per mettere le sue competenze mediche a disposizione delle popolazioni in difficoltà.

Naturalmente si è presentata l’edizione numero 45 della Su e Giù che come ogni anno punta a coinvolgere l’intera Regione in una giornata di festa e di condivisione. A tal proposito sono stati consegnati i premi alle scuole ed ai gruppi organizzati più numerosi dell’edizione passata, ed i riconoscimenti alle numerose associazioni che collaborano attivamente alla realizzazione di una manifestazione così impegnativa dal punto di vista organizzativo.

All’evento podistico vero e proprio, previsto per la giornata di domenica 11 novembre, è possibile partecipare iscrivendosi, a partire dal 3 novembre, presso i numerosi punti “Gialloblu”, il cui elenco è visionabile sul sito www.gsvirtus.it.