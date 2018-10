Confesercenti: sportello di consulenza gratuita alle imprese per stare al passo con le normative

Un aiuto ai titolari di attività commerciali e ai loro consulenti fiscali per essere al passo con le tante evoluzioni normative e non incorrere in sanzioni. Normative igienico sanitarie, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della privacy, etichettatura, allergeni, messe a terra, certificazioni ISO e tanto altro: un panorama in continua evoluzione che mette a dura prova gli esercenti.

Per rispondere a queste esigenze da alcuni giorni è attivo a Termoli uno sportello di consulenza gratuita per le imprese nato dalla collaborazione tra la Confesercenti, sindacato di commercianti, e lo Studio Consa con sede a Termoli ed operativo in ben 5 regioni italiane.

“Spesso i consulenti fiscali non si occupano di normative igienico sanitarie o di sicurezza sul lavoro e, soprattutto quando non mettono in guardia i loro clienti, li espongono a rischi di sanzioni elevatissime – afferma Massimiliano Orlando, direttore della Confesercenti di Termoli -. Basti pensare che la sola mancanza del Documento di Valutazione Rischi, il cosiddetto DVR, diventa un reato penale che prevede due mesi di carcere ed una sanzione di 15.000 euro. Certe cose è meglio saperle prima che scoprirle in fase di accertamento da parte degli organi di controllo. La Confesercenti di Termoli sta svolgendo da anni una funzione di informazione, rispetto delle regole e soprattutto di calmieramento dei costi che, il più delle volte, sono proibitivi”.

La Confesercenti di Termoli e lo Studio Consa offrono un ‘check-up’ gratuito direttamente in azienda che prevede un breve colloquio conoscitivo, la simulazione di una visita ispettiva degli organi di controllo del settore e il rilascio di un report dettagliato con suggerimenti volti ad evitare sanzioni in base a tutte le normative attualmente in vigore.

Un’occasione imperdibile per verificare se l’azienda è in regola con gli adempimenti, per garantire la tutela dei clienti e dei lavoratori e per chiarire tutti gli eventuali dubbi.

È possibile usufruire del servizio recandosi allo sportello aperto nella sede della Confesercenti di Termoli in via Cavour, 9 (zona Università del Molise), telefonando al numero 347.6149567 o richiedendo direttamente allo Studio Consa il check-up gratuito chiamando il 366.1187831 o lo 0875.701190.