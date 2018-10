Nella terza giornata di andata della stagione regolare del campionato di pallacanestro di Serie C Silver l’Italiangas Airino Basket trionfa in trasferta nelle Marche. Conto la Virtus Porto San Giorgio, unica formazione marchigiana del raggruppamento, finisce 69-82 per gli ospiti.

La formazione marchigiana arriva dopo due sconfitte nei primi due turni del campionato, al contrario dei termolesi che arrivano in trasferta con due successi sulle spalle, ma senza una gara davanti al pubblico di casa a causa dei lavori al PalaSabetta che hanno costretto il quintetto a chiedere ospitalità a Vasto.

I ragazzi di coach Di Lembo riescono a ottenere la vittoria durante la gara giocata sabato pomeriggio 20 ottobre a Porto San Giorgio.

Parziali: 16-15, 43-33, 65-40, 82-69

Parziali: Ficiarà e Menicali

Italiangas: Marinaro 17, Tedeschi 2, Oriente 2, Benediksson 21, Mustillo ne, Dmitrovic 10, Lentinio, Suriano 14, Leonzio 12, Pasquale, Ponsanesi 2, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Porti S. Giorgio: Coccia ne, Lucidi 5, Mancinelli 7, Calinari 9, Matviychuk, Riga 13, Pazzi ne, Grossi 8, Triggiano 11, Densori ne, Antonini 14, Tizi 2.

Coach: Romano

Note: totale falli Italiangas 19 (di cui antisportivo Marinaro) , totale falli Porto San Giorgio 17