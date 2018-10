La città di Termoli avrà presto due nuovi campi per il calcio a 5. Una buona notizia, in particolare per gli appassionati della disciplina sportiva. I campetti saranno nuovi di zecca e pronti entro un mese grazie all’impegno della società Asd Arcadia Termoli Calcio a cinque che, nel 2014, ha vinto il bando e che in questi giorni ha messo all’opera la ditta barese ‘Tennis Tecnica’ per realizzare i due impianti in altrettante zone della città adriatica.

Nei primi giorni di febbraio del 2014, la società Arcadia firmava con il Comune la convenzione con cui otteneva la gestione e la realizzazione dei campi da calcio a cinque grazie al bando al quale avevano partecipato, risultando anche l’unica società ad aver presentato la proposta. Un campo sorgerà in viale Pertini, accanto a quello più grande di calcio a undici, lì dove sorgeva l’area destinata al basket, sempre molto gettonata tra i ragazzi per trascorrere qualche ora di libertà e di sport all’aria aperta. L’altro invece sarà in via Catania, nella parte più bassa di Porticone, sul terreno al di sopra della scuola materna.

Nei giorni scorsi in viale Pertini, lungo la strada che collega vari paesi del Basso Molise alla città adriatica, una betonieraè stata utilizzata insieme ad altri mezzi per allargare con un nuovo spazio in cemento l’area prima adibita a campi di basket e per realizzare il campo di erba sintetica di 40×20 metri. Agli occhi attenti dei cittadini non è sfuggito che i due canestri posizionati sono stati eliminati per sistemare l’area e destinarla al calcio a 5. Un cambio di destinazione che ha provocato una certa delusione nei ragazzi appassionati della pallacanestro e abituati a ritrovarsi al campetto per disputare una partita.

“Faremo di tutto per rimontare i canestri e dare uno spazio agli appassionati di basket – commenta Luca D’Achille, vice presidente dell’Asd Arcadia – magari anche nella stessa zona, ma per questo dobbiamo attendere indicazioni e decisioni dal Comune”.

L’altro cantiere invece è stato aperto in via Catania, al di sopra della scuola, dove esiste un vasto territorio abbandonato e lasciato all’incuria. L’area nella parte più in alto è stata adibita alla realizzazione del campo di calcio a 5. Gli interventi anche qui sono partiti da qualche giorno, dopo aver ripulito lo spazio che in precedenza era pieno di erbacce e aver delimitato l’area di 38×18 metri.

I lavori, in entrambi i casi, saranno portati a termine entro la fine di ottobre per dare quindi la possibilità a chi vorrà scendere in campo di giocare già all’inizio del prossimo mese di novembre. I lavori di realizzazione degli impianti sono stati fatti grazie ad un impegno economico di 90 mila euro messi a disposizione dalla Regione, di cui il 40 per cento versati dalla stessa Arcadia, presente nel territorio basso molisano dal 1996 con la squadra maschile, a cui negli anni si sono aggiunte anche la Juniores e quella femminile.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto il vice presidente D’Achille – è di realizzare prima o poi un campo di calcio a cinque al coperto che a Termoli manca e che è fondamentale”. La città di Termoli, particolarmente ricca di società sportive di vario tipo, si arricchisce quindi di due nuovi spazi destinati allo sport, mentre si attende la realizzazione del mini palazzetto, che sorgerà accanto al nuovo campo da calcio a cinque in viale Pertini e per cui, a breve, dovrebbero partire i lavori.

“Di sicuro entro l’anno – commenta al telefono l’Assessore all’Urbanistica Pino Gallo -, non voglio dare tempi che poi magari per qualche motivo non saranno rispettati, ma mancano solo alcuni permessi utili ad aprire il cantiere e una serie di relazioni tecniche relative ai dati strutturali, motivo per cui manca poco”.

Il permesso prevede che i lavori per la realizzazione della struttura sportiva – destinata a danza, arti marziali, ginnastica e scherma – partano entro novembre, quando scadranno appunto i tre mesi per dare l’avvio al cantiere. L’opera che nascerà proprio in viale Pertini, tra il campo da calcio a cinque e quello più grande per il calcio, sarà realizzata da tre società che, per ragioni diverse, dovevano alla città opere di compensazione per lavori fatti in altre zone della città: si tratta della Blu Costruzioni, che si occuperà della costruzione del palazzetto, di archi in legno lamellare e del telo che coprirà la struttura; della Del Re che, invece, realizzerà gli spogliatoi, gli infissi e la tamponatura per la base e infine della Tecnolian srl di Roma che penserà all’impianto elettrico.

Intanto il Palasabetta di via Ischia è inutilizzabile per le partite, a causa degli interventi di sistemazione e adeguamento che, successivamente, interesseranno anche il Palairino di piazza del Papa.

Sui nuovi campi la società Arcadia porterà i suoi ragazzi e i suoi allievi per gli allenamenti. Gli stessi impianti saranno inoltre a disposizione di chi vorrà usufruirne; accanto al campo di viale Pertini ci sarà anche un piccolo gabbiotto coperto utilizzabile come spogliatoio. “Bisogna risistemarlo – spiega ancora il vice presidente – perché all’interno è rotto e pieno di scritte. Lo rimetteremo a nuovo, non è grandissimo ma è sempre qualcosa”.

Saranno aree di ritrovo e di aggregazione per chiunque che avranno il merito di riqualificare le zone interessate, in particolare ci si riferisce a via Catania dove, a pochi metri di distanza dal campo, regna il degrado.