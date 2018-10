Spoil system in Regione: ecco tutte le nuove nomine del centrodestra negli organismi consultivi e di controllo

La riunione è durata fino a sera inoltrata: all’una passata una nota dal Consiglio regionale fa sapere che il presidente dell’assemblea legislativa di via IV Novembre, Salvatore Micone, ha provveduto a nominare e designare gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo del Molise.

Lo spoil system inizia dalla presidenza del Corecom andata a Fabio Talucci: l’ex assessore al Bilancio della giunta provinciale guidata da Rosario De Matteis ha preso il posto dell’avvocato Andrea Latessa voluto all’epoca dal governo di centrosinistra di Paolo Di Laura Frattura. Rinnovati anche i consiglieri: via Vincenzo Cimino e Giuseppe Mileti, al loro posto nel Comitato regionale per le comunicazioni Angela Catalano e Nicola Lavanga.

Sono tutte donne le componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità composta da Elena Bertoni, Carmelina Del Busso, Teresa D’Agostino, Benedetta De Lisi, Maria Grazia La Selva, Sabrina Lombardozzi, Claudia Mistichelli, Anna Rita Pilla, Carla Pasquarelli, Antonella Pirolli, Francesca Primiano, Rosa Simeone, Mariagrazia Tortola e Aida Trentalance.

Fanno parte della Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso: Sergio Di Cicco – quale esperto in materia di edilizia ed urbanistica – Angelo Felice e Alfredo Giulio Cocchiarella quali esperti in agricoltura e foreste proposti dall’associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. Sono nella stessa commissione, ma per la provincia di Isernia: Roberto Rosni (esperto in materia di edilizia ed urbanistica), Giovanni Colella e Serafino Bulmetti (esperti in agricoltura e foreste proposti dall’Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative).

Ritroviamo nel Comitato tecnico consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo, Alessandra Carlomagno quale esperta del settore e i consiglieri Paola Matteo (maggioranza) e Angelo Primiani (minoranza).

Rinnovata anche la presidenza del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (Aast): Vincenzo Giammarino è il presidente mentre Giovanni Graziano e Fernando Robecchi sono componenti.

E ancora nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Campobasso (Ept): Alessandra Milella (presidente), Giovanni Di Vita e Nicola Iacovelli (componenti); nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Isernia (Ept): Giuseppe Santagata (presidente), Emiliano Di Mangano e Luigi Frate (componenti);

Spostandoci a Venafro troviamo nel Consiglio direttivo dell’Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro: Ferdinando Caravante, Filomeno Riccitiello e Nicola Vettese quali esperti in materia agricolo-ambientale, mentre Clemente Pascarella è revisore dei conti.

Rappresenta la Regione nel Comitato regionale Inps Valentina D’Angelo.

Sono nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (SERM) della Camera di Commercio del Molise, Luca Pacifico e Mauro Cappellari quali, rispettivamente, membri effettivo e supplente.

Tutti esperti del settore sia nel Comitato tecnico regionale dello sport, (Bruno Petti, Giovanni Grande e l’atleta paraolimpica Lorena Ziccardi) che nella Consulta per i problemi degli anziani (Patrizia Pano presidente dell’associazione Anpeas che si occupa di servizio civile), Carmine Cacciavillani e lo psicologo Angelo Vecchiarelli.

Tutti consiglieri regionali nel Comitato di coordinamento istituzionale (Nicola Romagnuolo, Aida Romagnuolo e Fabio De Chirico). Stesso discorso per il Comitato regionale di indirizzo Arpam (ne fanno parte Antonio Tedeschi e Valerio Fontana).

Infine sono nel Comitato misto paritetico i consiglieri regionali: Mena Calenda, Quintino Pallante, Michele Iorio, Massimiliano Scarabeo, Andrea Greco, Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla (rappresentanti effettivi), e Aida Romagnuolo, Armandino D’Egidio, Nicola Romagnuolo, Gianluca Cefaratti, Patrizia Manzo, Fabio De Chirico e Valerio Fontana (supplenti).