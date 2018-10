Doveva essere completato già da un anno. Ma oltre al Terminal anche il relativo sovrappasso continua ad essere una delle opere incompiute della città di Campobasso.

Dopo una serie di stop e rinvii (mancavano all’appello 400mila euro), che avevano comportato pure una maxi richiesta di risarcimento da parte della ditta Pallante, è stato finalmente firmato il contratto. Chi si è aggiudicato l’appalto? Manco a dirlo proprio l’impresa Pallante. Dunque quest’ultima, che ha già realizzato gran parte dell’opera, dovrà ora completare il percorso pedonale, per intenderci il tunnel dai caratteristici anelli gialli che consentirà a pendolari e studenti che scendono alla stazione degli autobus di poter comodamente e in tutta sicurezza raggiungere via Mazzini e da qui il centro della città senza correre il rischio di attraversare tra le auto che sfrecciano in largo Carile. Due milioni di euro l’importo dei lavori, finanziamenti attinti dal Fondo di coesione sociale 2007-2013.

La struttura venne avviata nel 2009 dall’amministrazione di Fabio ma non venne mai completata nè collaudata. Anzi, a lungo è rimasta abbandonata. Ora sarà completata con tappeti mobili, ascensore, passerella, impianto elettrico e quello di smaltimento delle acque meteoriche ed elevatore.

All’impresa Pallante infine il Comune ha deciso di affidare anche un altro appalto: quello per la realizzazione di un secondo sovrappasso simile a quello che già c’è. Questa volta il ponte consentirà di raggiungere la zona in cui si trovano l’Arsarp (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo) e il negozio Acqua e Sapone. Da qui si potrà arrivare al sottopasso ferroviario e dunque in centro.