Sottrasse 1 milione dal conto del suocero defunto e ricattò i cognati: condannato ex bancario termolese

Il processo era iniziato nel 2017 e ieri pomeriggio a Larino è arrivata la sentenza. L.C., ex dipendente del Banco di Napoli, poi Banca dell’Adriatico, è stato condannato per tentata estorsione a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Non andrà in carcere ed è più che probabile che dopo le motivazioni del verdetto, per il quale occorreranno i canonici tre mesi possa rivolgersi ai giudici dell’Appello per ribaltare la decisione della magistratura. In ogni caso, su richiesta del pm Marianna Meo, il Tribunale di Larino lo ha condannato, assolvendo invece la moglie anche lei imputata nel procedimento penale.

Il 65enne, che è attualmente un collaboratore del Centro Pastorale di Comunione e Reciprocità della Diocesi di Termoli-Larino, è stato anche condannato a risarcire il danno nei confronti del fratello e della sorella della moglie che nel 2010 lo avevano denunciato alla Guardia di Finanza e che si sono ritrovati praticamente senza un centesimo della eredità paterna, che andava divisa equamente tra i re figli e della quale, hanno ricostruito gli inquirenti, si è impossessato invece L.C., prelevando dal conto circa 400mila euro intestati seduta stante alla moglie e finiti sotto sequestro. 600mila euro invece, ugualmente presi sul conto del suocero, sarebbero stati usati per spese varie “di famiglia” e investimenti immobiliari cioè l’acquisto di appartamenti a Milano e Torino, città dove vivono i figli della coppia.

L.C., condannato al pagamento delle spese processuali, dovrà risarcire i cognati, che ha cercato di ricattare. Oltre alla provvisionale decisa dal giudice lo aspetta la causa civile nella quale rientreranno in gioco i soldi che i coniugi avrebbero sottratto dai conti correnti del padre di lei, un imprenditore termolese venuto a mancare dopo una vita di sacrifici che l’aveva portato al titolo di Cavaliere della Repubblica e a mettere da parte un bel gruzzolo da lasciare gli eredi.